El Centro de Integración Juvenil en la entidad cerró 2021 con 538 atenciones de pacientes de nuevo ingreso. Además, atendió a 510 pacientes para la continuidad de sus tratamientos o por recaídas, informó su titular, Mario Jesús García Martínez.

De los 538 pacientes de nuevo ingreso, el 68% fueron hombres, el 20% mujeres y el 12% se identificó como no binario. De las 1,048 atenciones que se dieron durante 2021, el rango de edad fue desde los 15 hasta los 24 años.

Mario García, comentó que la mayoría de los jóvenes que son atendidos en el CIJ son referidos por instituciones educativas o por sus propios familiares. La sustancia más consumida es el alcohol en un 60% de las ocasiones, seguido del tabaco en un 59%, la marihuana en un 50% y el “cristal” en un 40%.

El “cristal” se ha convertido en la tercer droga ilegal más consumida por los jóvenes de Aguascalientes, las principales causas de su consumo se deben a que tienen amigos usuarios de la sustancia, a la falta de supervisión por parte de los padres, a la ignorancia sobre los daños que su consumo genera y a la accesibilidad con la que la pueden encontrar la droga.

“Es importante aclarar que muchos de los pacientes llegan por uso experimental u ocasional, lo que ayuda a identificarlos antes de que el consumo se vuelva una adicción”, enfatizó Mario.

Como consecuencia de la pandemia, durante el año pasado el Centro de Integración Juvenil presentó una disminución en las atenciones a comparación con 2019 y 2020, debido a que los pacientes se encontraron con problemas de desplazamiento y no contaban con conectividad para seguir de manera virtual con sus sesiones durante el cierre de las instalaciones de marzo a junio.

En 2021 también se atendió en el CIJ a personas no adictas que presentaban cuadros de depresión o ansiedad.

