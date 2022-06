Tenga cuidado con las Criptomonedas, advierte el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial que debe ser cauteloso a la hora de buscar invertir en este activo digital, informó Alberto Aldape Barrios.

“Hay muchas personas en Aguascalientes que tienen Criptomonedas, porque algunos les dijeron que era muy buena inversión y se metieron en esto a través de internet y no saben bien a bien, qué es una Criptomoneda pero ahí están metidos”, mencionó el especialista.

Aldape Barrios explicó que los inversionistas locales que están en el mundo de las Criptomonedas han tenido altibajos importantes, lo anterior debido a que es un activo que no está respaldado por nada.

“Alguien empezó con una Criptomoneda diciendo esto va a servir como medio de pago entre nosotros, y al final era un círculo en el cual, alguien después tenía que cambiarlo por alguna mercancía, algún servicio, algún producto”, detalló el director del CIDE.

Sin embargo, la creciente demanda de esta moneda virtual ocasionó que creciera su precio sin tener un activo que lo respalde. Lo que ocasiona que cuando hay pérdida de confianza y desinterés por parte de los inversionistas, vienen bajas en su valor.

Alberto Aldape advirtió que no es fácil operar Criptomonedas, debido a que su precio se fija en función de la demanda y no en cuánto esté respaldada una moneda u otra, como es el caso de El Salvador que al cambiar su moneda a las Criptomonedas en una semana perdió más del 40% de los activos que tenía el país, lo que ocasionó que sus calificaciones en mercados internacionales bajaran.

Por último, el encargado del CIDE pidió a los interesados en invertir en este activo digital que estén consientes de que asumirán un riesgo alto y de que aún le falta mucho a nuestro país para poder generalizar el pago de productos y servicios con Criptomonedas.

¡Participa con tu opinión!