Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, que dejó 20 muertos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los criminales ya no «mandan», como sucedía en el pasado.

En la conferencia mañanera, el Mandatario sostuvo que su Gobierno está actuando, que ya no hay acuerdos con criminales y que se está atendiendo esa zona.

«Por razones lógicas no puedo dar más información (sobre San Miguel), pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro Gobierno la impunidad, no es como antes, de que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos, masacres y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades», sostuvo.

«El Gobierno estaba en manos de delincuentes, ellos (delincuentes) mandaban, un asunto gravísimo, entonces ya no es así. Vamos a seguir recabando información y aplicando la ley en todos estos casos».

REFORMA publicó que en la Tierra Caliente de Guerrero, integrada por nueve municipios, la ley es la del crimen organizado.

Distintos grupos secuestran, trafican droga, cobran cuotas, controlan precios, imponen y matan a políticos, corren al Ejército, desplazan a pobladores y cometen masacres, como la ocurrida el miércoles en San Miguel Totolapan.

El ataque, atribuido al grupo criminal «Los Tequileros», dejó 20 muertos, entre ellos el Alcalde perredista Conrado Mendoza.

Un lugarteniente de La Familia Michoacana apodado «El Fresa», aseguró en un video que «Los Tequileros» iban contra él porque negociaba «acuerdos de paz» con el municipio.

«Vamos a seguir recabando información y aclarando, y aplicando la ley en todos esos casos», agregó López Obrador en Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo reconoció la gravedad de los hechos. No obstante, descartó un reforzamiento de las fuerzas federales en la región y recalcó que la pacificación no admite acuerdos con delincuentes.

-¿Habría un reforzamiento de la seguridad en esta región’ ¿Qué opina de que este personaje ‘Él Fresa’ hablaba en un video de la posibilidad de un acuerdo (con el municipio) para pacificar la zona?, se le preguntó.

«Es que no es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo donde pierden la vida 20 personas, eso no está para acuerdos. Eso está para investigación y para que se aplique la ley», respondió.

-¿El reforzamiento está descartado?, se le insistió.

«Sí, y se ha estado atendiendo la zona, yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron pues ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército, entonces hemos estado ahí y estamos ahí», comentó.

López Obrador informó que la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, le solicitó apoyo para intervenir en la zona, aunque afirmó que las autoridades estatales «están haciendo un buen trabajo».

«Se está haciendo la investigación sobre estos lamentables hechos en San Miguel Totolapan, en la Tierra caliente, en Guerrero, está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron», añadió.

«Y sí, también, hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video de una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables, eso es lo que se está haciendo».