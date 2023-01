Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Prácticamente toda la semana pasada y los días que van de ésta, la tercera calle de Juan de Montoro estuvo ocupada y consecuentemente obstruida por los presuntos recipiendarios de pensiones, dádivas, becas o como prefieran llamarle, del Gobierno Federal, aunque los siervos de AMLO, quizás por consigna, les llamen las pensiones del bienestar de la 4T.

Independientemente de las molestias a vecinos, transeúntes y automovilistas, el espectáculo es deplorable, la falta de respeto con que el Gobierno trata a sus dependientes, el mínimo reconocimiento a la dignidad humana, obligándolos a permanecer por horas no sólo en las banquetas, sino literalmente en la calle para tener acceso a una pitanza. Con decirles que ahora hasta alquilan sillas a $20.00 pesos porque se sabe que la espera será de varias horas. Lo dijo y lo dijo claramente el desquiciado de Palacio, las pensiones no son producto sólo de una convicción personal, sino parte de una estrategia política. Crecer los criaderos de pobres para luego contentarlos con una limosna no sólo es perverso sino hasta criminal.

Si ver a los ancianos, ahora les dicen adultos mayores, en su espera para recibir la escasa dádiva que, sin embargo dadas las condiciones de pobreza e inflación resultan indudablemente un paliativo para sus condiciones, ver a los jóvenes en plenitud esperar un día y otro, hasta que les toque recibir su limosna, muerta toda iniciativa, despojado de todo deseo de lucha, anulado el impulso de mejora por su propio esfuerzo, atenidos a una pequeña cantidad, que resulta preferible con tal de no esforzarse, con tal de no trabajar.

Muchos de mis compañeros maestros universitarios coincidimos en que, más allá de las consecuencias previsibles de la pandemia, en que las medidas de impartición de clases a distancia resultaron un total fracaso académico, atenuado por las medidas administrativas que lo disimularon con prebendas, facilidades, disimulos, tolerancia, que permitieron que prácticamente todos los alumnos fueran aprobados a sabiendas de que, el aprovechamiento con el relajamiento en la exigencia tendría resultados falsos, aparente buen aprovechamiento si vemos las calificaciones, pero en la realidad un nivel paupérrimo.

El que las universidades se hayan unido al engaño generalizado del rendimiento escolar a partir de la consigna de que todos los alumnos pasen año, ha traído como resultado que a la universidad lleguen estudiantes que son analfabetas funcionales: reconocen las letras, a veces reconocen las palabras pero son totalmente incapaces de entender conceptos, hilar ideas, establecer encadenamientos y subordinación en las ideas, menos aun discernir y dar seguimiento a las argumentaciones, todo ello traerá como consecuencia profesionistas impreparados y lo que es peor, atenidos, carentes de herramientas y pobres de espíritu, atendidos y acostumbrados a percibir la limosna.

Recuerdo que Don Vicente Chávez, superintendente de talleres de los FF.CC. Nacionales de México, quien además era presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, sostenía que jubilar a una persona que estuviera en condiciones de trabajar era un crimen contra el país y un crimen contra la persona. Un país con la pobreza y desigualdad tan grande que tenemos, no se puede dar el lujo de becar a quienes no lo necesitan, de jubilar a los que pueden producir ni de pensionar a los que tienen ingresos para vivir decorosamente.

Hace ya muchos años tuve oportunidad de conocer en un Congreso de Derecho Civil en la ciudad de México al Dr. Raúl Gómez, jurista argentino, que era asesor del comandante Fidel Castro y en ese tiempo presidente de la Unión de Juristas de Cuba. El congreso duraba una semana y hubo oportunidad de amistar. Una noche desde la terraza del Hotel Colonial con su vista maravillosa al Zócalo de la Ciudad de México, mientras brindábamos, por supuesto con un mojito, me comentaba sobre los avances en materia de justicia social en la isla, entre otros, me dijo, el haber logrado adelantar la edad de la jubilación. Le pregunté muy en serio: ¿Por qué se jubila la gente en Cuba?, me contestó con las típicas razones de reivindicación, justicia social, derechos adquiridos, etc.; le argumenté: Yo entiendo que en un país capitalista, en donde el trabajador es objeto de explotación, en donde el trabajo sea enajenante y en el que el patrón se aprovecha de la plusvalía, la jubilación sea una reivindicación, pero en un país en que los trabajadores a través del gobierno sean los dueños de los medios de producción, el trabajo sea gratificante y engrandecedor, se trabaje por la patria y por la familia y no exista la enajenación laboral, no veo la razón de jubilarse. Raúl bebió un sorbo y me dijo: No lo había visto así, déjame pensarlo. Pocos meses después viajé a La Habana, le busqué en la Unión de Juristas, me informaron que unas semanas antes había muerto de un infarto cardíaco en un vuelo de Lima a La Habana.

Cuatro años después del régimen pretendidamente de orientación izquierdista de la 4T, hemos visto la creciente pauperización de la sociedad, que si bien no empezó con AMLO, se ha agudizado sin que sean un freno las limosnas que el régimen reparte como estrategia política según reconoció el propio presidente. La limosna no saca a nadie de la pobreza pero mantiene al pobre sujeto, sometido y agradecido al que le entrega la pitanza. Lo dice la copla gitana: Desgraciaito de aquel que come en manita ajena, siempre mirando la cara si la pone mala o buena. La riqueza para repartirse primero tiene que crearse, si no hay fuentes de empleo, seguirá pasando lo que hasta ahora ha hecho la 4T, desaparecer los fondos que se habían creado, extinguir los fideicomisos para disponer de sus capitales, endeudarse con colocación de bonos pero argumentar que no se pide prestado, aunque sigue siendo deuda y sustraer y reducir presupuestos para sostener este sistema de dádivas sin soporte.

Las pensiones son una perversa medida de control, para este año el presidente anunció que se duplicarían, los maestros rasos recibieron un aumento de menos de la inflación. A los maestros universitarios no sólo no se nos aumentó, sino que en realidad se nos disminuyó el sueldo, el aumento será del 4%, la mitad de la inflación. Los soldados recibirán un incremento sustancial y la Secretaría de la Defensa Nacional, será la Secretaría que proporcionalmente aumente más su ingreso. Desgraciado de aquel país en que sus soldados perciban más que sus maestros.

Una juventud de impreparados, irresponsables, atenidos, no es culpa sólo de los jóvenes, quizás sean los que menos culpa lleven, pero tratarlos como retrasados mentales, regalarles certificados y títulos, apapacharlos y consentirlos procurando no incomodarlos y bajar el umbral de exigencia terminará siendo un crimen de lesa juventud. Todo porque el régimen compra en abonos sus votos para el 2024.

En Guadalajara mi amigo Antonio González, notario y maestro de la U. de G., afirma que quizás sería mejor que al nacer todos los niños tuvieran su CURP, su Certificado de Vacunación y un título de Lic. y así, sin tener que esforzarse por el papelito, podrían dedicarse a lo que realmente les gustara y donde fueran productivos y autogratificados.

