La crianza de rana toro se ha convertido en una actividad productiva con presencia en Calvillo, donde un invernadero abastece tanto a restaurantes como a instituciones educativas que utilizan ejemplares con fines académicos.

En la comunidad El Potrero de los López opera el invernadero Rana Toro del Potrero, encabezado por Lidia López Tello, quien produce entre 15 mil y 20 mil ranas al año. La actividad, conocida como ranicultura, comenzó para ella hace una década, periodo en el que buscó capacitación dentro y fuera de Aguascalientes, además de realizar viajes al extranjero para conocer los procesos relacionados con esta crianza.

La producción tiene diferentes destinos. Una parte se comercializa con establecimientos gastronómicos para el consumo de ancas de rana, mientras que algunos ejemplares son solicitados por instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Y todas se venden. Nuestro principal mercado son los restaurantes; también nos solicitan ranas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para sus clases”, señala López Tello.

El manejo del agua forma parte del proceso de producción del invernadero. Durante la crianza, el líquido es reutilizado varias veces y posteriormente se destina al riego de parcelas debido a los nutrientes que contiene después de su utilización.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) entregó recientemente equipamiento al proyecto para el almacenamiento de agua y las tareas de limpieza. El titular de la dependencia, Isidoro Armendáriz, señaló que la actividad rural en el estado también incluye alternativas distintas a la agricultura y la ganadería.

La ranicultura representa así una de las actividades que se desarrollan en comunidades rurales de Aguascalientes y que encuentran mercado en sectores distintos, desde la gastronomía hasta la enseñanza universitaria.

Las personas interesadas en realizar pedidos u obtener información sobre Rana Toro del Potrero pueden comunicarse al WhatsApp 495-103-33-58 o acudir al invernadero ubicado en la comunidad El Potrero de los López, en Calvillo.