CDMX.- La experiencia escénica Creer en las fieras combina teatro, música y un recorrido nocturno por el Bosque de Chapultepec, en una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Basada en el libro homónimo de Nastassja Martin, la puesta en escena relata el encuentro entre una mujer y un oso, acontecimiento que cuestiona los límites de los vínculos entre distintas especies.

La producción reúne a la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Teatro y la compañía francesa Les Arts Oseurs.

Bajo la dirección de Périne Faivre y Cyril Puertolas, con la colaboración de Renaud Grémillon, participan los intérpretes Florie Guerrero Abras, Renaud Grémillon y Fred Bothorel.

Las funciones están programadas para el 20, 22 y 23 de noviembre, a las 19:30 horas. Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural del Bosque.