Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

De visita por Aguascalientes, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Santiago Creel Miranda, se destapó como una carta fuerte para ser el candidato presidencial para el 2024 de la coalición Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD y liderear un proyecto plural para reconstruir al país.

En entrevista con El Heraldo, afirmó que para él sería un gran honor poder representar a la coalición que abarque a toda la oposición del país con el único interés de aportar su capital político para conformar un gobierno que pueda liderear ese proyecto, si es que la militancia de su partido lo decide.

Negó que la oposición vaya tarde en la definición de su candidato para el 2024 al afirmar que ello se tendrá para principios o finales del próximo año. Apuntó también que “no se pueden equivocar”, ya que tienen una oportunidad histórica de hacer un gobierno plural y de reconstrucción nacional, lo cual se debe hacer con mucha inteligencia. “Nosotros queremos hacerlo bien por México porque es nuestra oportunidad, primero de corregir nuestros errores, porque tuvimos muchos, ser autocríticos con nuestros gobiernos y rectificar este país, reconstruirlo”.

Enfatizó que México merece ser un país adelantado del mundo y ser parte del entorno dinámico que da bienestar y oportunidades a mucha gente. “No podemos hablar del pasado, queremos hablar del futuro, de la educación, de las familias” y de las oportunidades para sus hijos. Dijo que es necesario enfocarse en cómo resolver problemas con el combate al crimen organizado, la reactivación de la economía y el diseño de políticas públicas “racionales y correctas”.

“No podemos actuar como MORENA. Nosotros no somos corcholatas de nadie. Si yo voy a ganar, lo voy a ganar a pulso. Mi partido es democrático y si me elije toda la militancia o no, soy el representante del PAN en esta posible candidatura…”

Santiago Creel Miranda

Al hacer un balance de la campaña de la abanderada de la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez Esquivel, estableció que “va muy bien”. Sin embargo, llamó a los militantes a no confiarse sino a redoblar el paso, ya que de llegar MORENA a la gubernatura sería “un desastre”. El panista ponderó que Aguascalientes es “un oasis en medio del desierto que se llama violencia”.

¡Participa con tu opinión!