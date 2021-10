El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial hace un llamado a los trabajadores a estar muy atentos a los créditos de nómina que se ofrecen intensamente en la actualidad, los cuales son sumamente caros pues cobran tasas de interés muy altas para compensar el riesgo que aceptan los bancos al prestar a gente sin antecedentes de su cumplimiento.

Alberto Aldape Barrios, director del CIDE, aseveró que una persona antes de aceptar un crédito de nómina debe preguntar o ver en las páginas de internet de su banco cuáles son las condiciones y las tasas de interés, así como los montos que les estarán cobrando cada quincena o semana.

Uno de los grandes problemas de los créditos de nómina es que proporcionan información muy escueta a la sociedad, ya que ponen por cada mil pesos se descontarán 700 pesos, pero no dicen cada cuánto tiempo y no aclaran la tasa de interés correspondiente.

Sostuvo que el dinero más caro será siempre el que no se tiene y el problema con los créditos de nómina es que aplican tasas de interés muy altas, porque para el banco es muy riesgoso, no tienen garantías ni experiencias de crédito con esa persona.

Entonces “el gancho para atrapar a la gente es te presto hasta tres veces tu salario y si una persona realmente requiere ese recurso para una emergencia o para una situacion familiar importante, sin duda estará tomando ese crédito de nómina”, detalló el director del CIDE.

Las instituciones bancarias no aclaran cuáles serán las acciones correspondientes en el caso de que el acreditado no cumpla con su compromiso de pago, si se pueden o no hacer pagos adelantados sin penalizaciones.

“Este tipo de información debería ser obligatoria para que se diera mayor transparencia a esta opción de crédito de nómina o de cualquier otro”, apuntó Alberto Aldape Barrios.

Las personas deben tener mucho cuidado cuando acuden a los cajeros automáticos, porque si no ponen atención pueden estar aceptando un crédito de nómina que no querían. Por esa razón, la Condusef y las autoridades que vigilan a la banca deberían estar trabajando en esta materia”, concluyó.