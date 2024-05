El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados trimestrales preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía mexicana para el cuarto trimestre de 2023 y recalcó que ascendió a más de 33 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al método del ingreso, los principales componentes del PIB contribuyeron de la siguiente manera:

· Excedente bruto de operación aportó el 39.5%

· Remuneración de los asalariados, el 30.9%

· Ingreso mixto bruto, el 22.3%.

Por el lado del gasto, los componentes del PIB durante el trimestre octubre-diciembre de 2023 participaron de la siguiente manera: el consumo final representó el 81.4%, las importaciones de bienes y servicios el 34.9% -deducidas del PIB-, las exportaciones de bienes y servicios el 34.8% y la formación bruta de capital fijo el 24.6%.

De los componentes que se restan del PIB, las importaciones de bienes y servicios sumaron 11.6 billones de pesos, mientras que las primas netas de reaseguros y las indemnizaciones de reaseguros alcanzaron 90,954 millones de pesos. La discrepancia estadística registró un monto de 2 billones de pesos.

En comparación con el cuarto trimestre de 2022, los elementos que mostraron crecimiento fueron: primas netas de reaseguros no de vida (recursos) con un 42%, formación bruta de capital fijo con un 17.6%, indemnizaciones de reaseguros no de vida (recursos) con un 11.8%, primas netas de reaseguros no de vida (usos) con un 11.6% y consumo final con un 7.6%.

