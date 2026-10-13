Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El conflicto dentro del IMSS entró en momento crucial cuando hoy se desarrolle una protesta nacional y una mega manifestación en la CDMX.

Y mañana miércoles se realizará una consulta para ver si los sindicalizados aceptan la propuesta del IMSS de un incremento salarial de 2.9 por ciento en tabulador y 3.9 en prestaciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que eran «demandas legítimas» las de los sindicalizados e instruyó al Director del IMSS, Zoé Robledo a atender a los inconformes.

Ayer Robledo señaló en una conferencia de prensa, acompañado del Secretario del Trabajo Marath Bolaños, que esperaría a que el Sindicato realice su consulta mañana para ver si los 476 mil 260 agremiados aceptan la propuesta de incremento salarial.

El funcionario justificó que en términos reales el aumento es del 6.8 por ciento por encima de la inflación.

Zoé Robledo informó que cada director de los 275 hospitales y las mil 600 clínicas de medicina familiar, así como sus delegados, recibirán el listado de quejas y peticiones, y determinará cuáles son las más urgentes y se les pondrá fecha de solución, sin esperar un diagnóstico en general.

Para hoy está anunciada una movilización nacional de trabajadores del IMSS, que en el caso de la CDMX irá del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo, en demanda de abasto de insumos, incremento de personal y mejoras salariales y de jubilación.