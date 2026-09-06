El Sindicato Único de Trabajadores del Centenario Hospital Miguel Hidalgo reportó un incremento acumulado superior a 24 millones de pesos en prestaciones durante los siete años que lleva al frente el actual comité sindical. El valor de su contrato colectivo pasó de alrededor de 20 millones a 46 millones de pesos, informó su secretario general, Francisco Javier Araiza Méndez.

Durante la celebración por el 34 aniversario del sindicato y la presentación de su séptimo informe de actividades, Araiza Méndez destacó que tan solo entre 2025 y 2026 se logró un aumento de más de 7 millones de pesos en prestaciones para los trabajadores. Explicó que los beneficios alcanzados durante el último año incluyen incrementos en quinquenios, reconocimiento de antigüedad, fondo de ahorro, bonos, vales y becas para los trabajadores y sus hijos.

Señaló que estos resultados forman parte de la negociación del contrato colectivo y representan recursos adicionales incorporados en favor de la base laboral. También hizo referencia a los recursos que recibe la organización por concepto de prerrogativas y sostuvo que estos se destinan, en buena medida, a beneficios directos para los trabajadores.

Precisó que durante el último año el sindicato canalizó más de 2.5 millones de pesos para becas y mochilas, además de más de 3 millones de pesos para eventos, bonos, rifas y regalos destinados a la plantilla laboral.

Tras presentar su séptimo informe, Araiza Méndez anunció que comenzarán a integrar el pliego petitorio de 2027, con el objetivo de preservar las prestaciones y plantear nuevas demandas laborales. Entre ellas se encuentra la modificación de códigos para aquellos trabajadores cuyas funciones no corresponden al puesto por el cual reciben su salario.

El sindicato también solicitará que el hospital cuente con los insumos y el personal necesarios para operar adecuadamente.