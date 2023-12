En menos de un mes, comenzará el Clausura 2024 de la Liga Mx, y tras la conclusión del torneo anterior, el mercado de fichajes se ha activado con numerosas transferencias potenciales en los equipos de la Liga. Necaxa, pese a las expectativas de cambios significativos tras un torneo anterior no exitoso, parece que mantendrá la mayor parte de su plantilla, confiando en la gestión a largo plazo de Eduardo Fentanes.

No obstante, se anticipan algunos ajustes en el equipo, siendo el más destacado la posible incorporación del delantero colombiano Diber Cambindo, quien se espera que se una a Necaxa en calidad de préstamo por un año. Cambindo, con un historial de cuatro goles y una asistencia en su temporada con Cruz Azul, no encajó en los planes del nuevo cuerpo técnico de Cruz Azul, lo que abriría una oportunidad para Necaxa de fortalecer su ataque.

Esta incorporación, todavía en el terreno de los rumores, podría complementarse con la salida de Heriberto Jurado, quien ha despertado interés en Cruz Azul y podría formar parte de la negociación por Cambindo. Se espera la confirmación oficial de estos movimientos por parte de Necaxa.

Además, se especula sobre la llegada de un par de jugadores extranjeros, posiblemente de Sudamérica o Europa. Siguiendo la tendencia de Necaxa en temporadas anteriores, estos refuerzos podrían incorporarse incluso después del inicio del torneo.