Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En cinco años se ha desatado una tormenta de amparos ante el desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública. Los reclamos judiciales incrementaron en 600 por ciento contra el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, según el Informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos.

De acuerdo con los datos, también aumentaron las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 255 por ciento, mientras que los reportes de robo y falsificación de medicamentos aumentaron en 800 por ciento de 2018 a 2022.

El informe elaborado por Cero Desabasto indica que mientras en 2017 fueron interpuestos por ciudadanos 229 juicios de amparo por la carencia de medicamentos para 2022 incrementaron a mil 602.

Frida Romay, vocera de esa organización, destacó que esto refleja la punta del iceberg.

«Quienes pueden promover un amparo lastimosamente no son todas las personas; el acceso a la justicia está limitado a unos cuantos y no es tan sencillo darle continuidad a este tipo de procedimientos», precisó Romay, durante la presentación del informe.

«Las personas que buscan asegurar su derecho a la salud a menudo agotan todas las opción es institucionales disponibles para recibir los medicamentos, suministros y vacunas que les corresponden por derecho».

Como resultado, añadió, recurren al asesoramiento legal para obtener un acceso efectivo y gratuito al tratamiento y atención médica que deberían recibir a través del subsistema al que están afiliados.

«No importa a qué institución pertenezcan, todas las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la salud de todas y todos. Una de las opciones legales que las y los pacientes pueden seguir es presentar un amparo», detalla el informe.

Andrés Castañeda, vocero del Colectivo Cero Desabasto, puntualizó que en 2022, en total no se surtieron efectivamente 15 millones 251 mil 891 recetas en las diferentes instituciones públicas de salud.

Advirtió que en algunas entidades esta recuperación no se observa y en algunos casos la situación es trágica.

En 2022, el porcentaje de surtimiento en Chihuahua fue de 30 por ciento y en Aguascalientes, de 33 por ciento.

«En algunos casos es una tragedia», lamentó.