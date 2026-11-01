Rolando Herrera

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Impulsada por el endurecimiento de la prisión preventiva y el aumento de detenciones, la población penitenciaria en México creció 39.8 por ciento entre diciembre de 2018 y septiembre de 2026, lo que detonó una saturación carcelaria récord con 276 mil 873 internos, 45 mil 99 más que la capacidad instalada.

La sobrepoblación nacional alcanzó 19.46 por ciento en los 275 centros penitenciarios del País, tras sumarse 78 mil 885 reos al sistema desde 2018, cuando la cifra se ubicaba en 197 mil 988.

El Estado de México concentra el mayor excedente, con 21 mil 553 presos por encima de su capacidad, seguido de Sonora, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y Nayarit. En este último estado, la sobrepoblación llega a 257.1 por ciento.

La reforma constitucional de 2019 amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa con nueve categorías de delitos, entre ellos algunos que no implican necesariamente violencia, como el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales y el ejercicio abusivo de funciones públicas.