Con una inversión superior a los 200 millones de pesos, fue inaugurada la Torre Universidad Residencial, un desarrollo inmobiliario vertical ubicado en la colonia San José del Arenal, al norte de la ciudad de Aguascalientes, que incorpora 49 departamentos y ocho locales comerciales a la oferta inmobiliaria de la capital.

El proyecto, desarrollado por Grupo RACSA, se encuentra en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y contempla departamentos de una y dos recámaras, equipados con cocina, sala-comedor, cuarto de lavado y baños completos. Algunos modelos incluyen balcón, mientras que la planta baja alberga una plaza comercial.

Durante la inauguración, Juan Carlos Rodríguez García, presidente de Grupo RACSA, explicó que el complejo fue construido con ladrillo y cuenta con paneles fotovoltaicos destinados a reducir el consumo de energía eléctrica.

“Nosotros estamos convencidos de que las ciudades deben apostar por el desarrollo vertical”, expresó el empresario, quien precisó que la inversión total supera los 200 millones de pesos.

El desarrollo forma parte de la oferta de vivienda vertical en la zona norte de la capital, un modelo que permite concentrar unidades habitacionales y espacios comerciales en un mismo inmueble.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, quien señaló que Aguascalientes mantiene condiciones para atraer inversiones inmobiliarias y manifestó que su administración continuará impulsando el crecimiento del sector de la vivienda.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la llegada de capitales privados para favorecer la actividad económica y la construcción de nuevos desarrollos habitacionales.

Al evento asistieron el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, Jorge Armando Andrade Serafín; la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Nora Eva Cardona Ruiz; y el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Evaristo de la Torre Sifuentes.