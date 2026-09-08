La capital mantiene un crecimiento constante en la autorización de desarrollos condominales, con casi 80 proyectos aprobados desde 2023. De acuerdo con Óscar Tristán Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano Municipal, destaca el aumento de los proyectos habitacionales, concentrados principalmente en el poniente de la ciudad.

Según los registros municipales, durante 2023 fueron autorizados seis condominios, cinco de ellos habitacionales y uno vertical destinado a servicios médicos. Para 2024, la cifra aumentó a 25 proyectos, con predominio de los desarrollos habitacionales, además de autorizaciones para usos comerciales y de oficinas.

En 2025 se aprobaron 29 condominios, nuevamente con una presencia mayoritaria de proyectos destinados a vivienda, además de desarrollos comerciales. En lo que va de 2026 se han autorizado 17 proyectos, principalmente habitacionales, además de desarrollos para otros usos, entre ellos el microindustrial.

La actividad condominal forma parte de una tendencia de expansión urbana que también se refleja en proyectos de mayor escala. Desde octubre de 2022, se acumulan 61 fraccionamientos y condominios aprobados en el municipio de Aguascalientes.

En el caso de los desarrollos habitacionales autorizados este año, el mercado se concentra principalmente en vivienda de interés medio, con valores comerciales a partir de 1.3 millones de pesos. La mayor parte de esta nueva oferta se localiza en la zona poniente, identificada como uno de los principales puntos de expansión de la ciudad.

El comportamiento de las autorizaciones muestra que la vivienda representa la mayor proporción de los nuevos proyectos condominales, mientras que los usos comerciales, de oficinas y microindustriales tienen una participación menor dentro del registro municipal.