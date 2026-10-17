El arrendamiento de vivienda ha aumentado un 60% en los últimos años en México, debido a las dificultades económicas que enfrentan las familias para adquirir una propiedad, afirmó Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En el marco de la inauguración del Primer Foro Regional Inmobiliario 2026, la dirigente de la AMPI explicó que el valor promedio de una vivienda en el país se ubica en 1.9 millones de pesos, monto que exige a los compradores percibir ingresos cercanos a los 40 mil pesos mensuales para contar con capacidad de adquisición, lo que reduce el número de personas que pueden acceder a una propiedad.

Ante este panorama, cada vez más familias recurren al arrendamiento como alternativa para resolver sus necesidades habitacionales, en un mercado donde los precios de las rentas varían según la ubicación, el tamaño y las características de los inmuebles.

Señaló que los alquileres pueden oscilar entre 9 mil y 40 mil pesos mensuales, dependiendo de la zona y del segmento al que pertenezca cada propiedad.

Destacó que la vivienda continúa siendo una necesidad permanente, tanto para quienes buscan comprar como para quienes requieren rentar. Sin embargo, reconoció que las condiciones económicas han modificado la dinámica del mercado inmobiliario.

En cuanto al comportamiento de los precios, informó que durante 2025 el costo de la vivienda en México registró un incremento del 10%, mientras que, hasta agosto de 2026, el aumento acumulado se ubicó en un 8.4%.

Consideró que, de mantenerse la tendencia observada durante los primeros ocho meses del año, el mercado podría cerrar 2026 con un comportamiento similar al registrado hasta ese momento.

Explicó que la evolución de los precios está relacionada con factores como la inflación y las condiciones económicas que inciden en los costos de construcción y comercialización.