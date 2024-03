Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Entrar al mundo de la docencia le ha permitido a Julio Bracho crecer como actor y director.

El actor de series como El Señor de los Cielos y Chavorrucos tiene desde hace 11 años su escuela B&B Artes Escénicas en Querétaro, y además, ofrece cursos en diferentes ciudades a donde lo invitan.

«Es muy curioso cuando crees que tú estás dando, estás recibiendo de pronto mucho más. Eso ha sido un gran regalo de mi quehacer como maestro», señaló Bracho, de 53 años.

«Valoro mucho el tiempo de las personas y valoro mi tiempo. Creo que es de las cosas valiosas que hay. Siempre les digo a mis alumnos que lleguen media hora antes, cotorreamos, tomamos cafecito, reímos, pero a la hora de arrancar la clase no distracciones. El rigor que creo se ha perdido de unos años para acá. La técnica y el rigor son fundamentos básicos».

El artista llega a la Ciudad a ofrecer un Taller Intensivo de Actuación hoy, mañana y el domingo en la Facultad de Artes Escénicas limitado a 30 personas. El taller será de 11 horas: de tres horas el primer día, y de cuatro los otros dos.

«Lo que van a ver en mi taller es tener la experiencia de cómo se hace un rodaje de cine. Les enseñaré a llegar a su marca, en qué plano están. Van a adquirir una experiencia para que no lleguen tan novatos a la hora de rodar un corto, película o serie», adelantó.

«Tiene mucho que ver con la técnica de actuación para cine porque no es lo mismo trabajar para tres cámaras que par dos o una cámara. Son técnicas distintas que uno como actor tiene que tener».