La matrícula en carreras relacionadas con las Tecnologías de la Información en Aguascalientes pasó de 3 mil a 7 mil 800 estudiantes en un periodo de cuatro años, mientras que las áreas económico-administrativas y medicina mantienen una alta demanda entre quienes ingresan a la educación superior, informó Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El funcionario atribuyó el crecimiento de la matrícula en carreras tecnológicas a las actividades de vinculación académica y profesional, entre ellas bootcamps, hackatones y foros de emprendimiento, que acercan a los estudiantes a proyectos relacionados con la innovación y el desarrollo digital.

Ante el incremento en la demanda de perfiles tecnológicos, el IEA trabaja en estrategias para introducir conocimientos de robótica y tecnologías de la información desde la educación primaria y secundaria.

El objetivo es que los estudiantes conozcan estas áreas desde edades tempranas y amplíen sus opciones de formación profesional hacia sectores que requieren personal especializado.

Aunque las carreras de administración, contabilidad y medicina continúan entre las opciones con mayor demanda, el crecimiento de la matrícula en áreas tecnológicas refleja un cambio en las preferencias de formación de los jóvenes.

De acuerdo con Rangel Cáceres, las acciones de vinculación y la incorporación de contenidos tecnológicos en la educación básica forman parte de las estrategias para mantener el interés en estas disciplinas.