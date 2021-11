Conforme ha pasado el tiempo, los ganaderos lecheros se han esforzado en producir más y mejor pero sus ganancias han venido a menos, y esto la hace menos atractiva para que las nuevas generaciones en sus familias quieran dedicarse a esta actividad, manifestó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA), Juan Pablo Franco Díaz.

Refirió que hasta hace unos 10 años un ganadero podía mantenerse bien con la producción de 22 litros de leche por día, “ahorita le vamos pegando a los 35 litros, hemos subido la producción y no se mantienen”, y es que dijo, la ganancia se la quedan las empresas, “el ganadero se ha hecho más eficiente pero la industria es la que gana”.

Resulta que en los últimos tiempos los industriales de la leche suben sus productos al consumidor en pesos, pero el pago a los ganaderos lecheros apenas se incrementa en centavos. La situación es que “los ganaderos se están haciendo viejos, y ya no hay quien quiera invertir para empezar un establo. No es atractivo para los jóvenes, que al ver a su gente trabajando toda la vida cada vez con menos ganancia, optan por dedicarse a otras cosas”.

PESOS Y CENTAVOS. El precio de la leche del ganadero a la industria, si se trata de pequeños productores es sobre 7.50 por litro, para el caso de los medianos o grandes llega a ser de 8.30, mientras en anaqueles se llega a encontrar la leche pasteurizada al no menos de 18 pesos por litro.

Ante esta situación es que el hato ganadero se ha reducido notoriamente, más aún en el último año, pues durante la pandemia el precio de la carne se incrementó y la leche se mantuvo estable, de ahí que ha habido ganaderos lecheros que han optado por mandar parte de sus vacas al rastro y así obtienen un mejor ingreso.

EL TEMA LICONSA. El presidente de la UGRA mencionó que la situación de los productores de leche ha venido a menos sobre todo en lo que va de esta administración federal, pues cuando comenzó el actual gobierno el precio de Liconsa al pequeño ganadero se fue a 8.20 por litro, pero han pasado más de tres años y sigue igual y al ser un precio base la rentabilidad es mínima, por ello se tiene la esperanza de que en el presupuesto de egresos para 2022 se haya incluido un aumento al menos a los 9.20 por litro que sería lo ideal.