La Policía Cibernética de Aguascalientes atiende semanalmente reportes de entre cinco y 10 escuelas relacionados con páginas en redes sociales utilizadas para exhibir, criticar o difundir fotografías de estudiantes, principalmente menores de edad. Además, mantiene un sistema de filtrado de contenidos en los planteles educativos para reducir el acceso a material violento, explícito o sexual, informó la directora del C5i, Michelle Olmos Álvarez.

Explicó que una parte importante de las incidencias que recibe la corporación proviene de los entornos escolares y que los casos están relacionados principalmente con páginas denominadas “Quemados”, sobre todo en Facebook. En estos espacios se difunden imágenes de menores sin autorización y se realizan publicaciones sobre su aspecto físico o aspectos de su vida privada. Al involucrar a niñas, niños y adolescentes, la Policía Cibernética interviene para solicitar el retiro inmediato de los contenidos, sin necesidad de que exista previamente una denuncia formal.

Olmos Álvarez señaló que en el perímetro digital de las escuelas públicas y privadas se cuenta con un sistema de protección administrado por la Policía Cibernética, mediante el cual se bloquea el acceso a contenidos violentos, explícitos o sexuales cuando los estudiantes navegan en determinadas plataformas desde los planteles. El mecanismo funciona como una medida preventiva dentro de los centros educativos, aunque fuera de ellos los menores pueden acceder a ese tipo de material desde sus propios dispositivos y redes domésticas.

La directora del C5i reconoció que uno de los principales retos es el crecimiento de contenidos generados mediante inteligencia artificial, debido a que los sistemas actuales de filtrado todavía enfrentan limitaciones para identificar y bloquear de manera inmediata materiales creados en plataformas que actualizan constantemente sus algoritmos.

Finalmente, recordó que la recomendación internacional sobre el uso de telefonía y la creación de perfiles en redes sociales establece que los menores no deberían acceder a estas plataformas antes de los 13 años. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los riesgos digitales que enfrentan los estudiantes dentro y fuera de los entornos escolares.