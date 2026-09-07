Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La estructura de Servidores de la Nación reportada por el Gobierno federal creció casi 50 por ciento respecto del cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al pasar de unos 19 mil 500 integrantes a 29 mil.

Al presentar la glosa de los programas sociales con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que ese personal participa actualmente en tareas que van desde el registro y credencialización de beneficiarios hasta asambleas para ejercer recursos en escuelas, clínicas y comunidades indígenas.

«Son 29 mil servidores y servidoras de la Nación. Desde aquí les enviamos un saludo y un agradecimiento. Ellos realizan las actividades de credencialización para todos los programas, visitan casa por casa para ver si hay algún problema, realizan las asambleas de ‘La Clínica es Nuestra’, apoyan en las asambleas de ‘La Escuela es Nuestra'», indicó.

La cifra representa alrededor de 9 mil 500 servidores más que los 19 mil 540 registrados en Nómina Transparente hacia el cierre de la Administración de López Obrador.

Incluso, en abril pasado, la misma plataforma federal contabilizaba 19 mil 675 trabajadores bajo esa denominación, por lo que la cifra reportada este lunes por la Mandataria es alrededor de 47 por ciento superior.

Sheinbaum agregó que los Servidores de la Nación también participan en las asambleas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y respaldan a los profesionales que realizan visitas domiciliarias de Salud Casa por Casa.

La Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que la dependencia opera alrededor de 18 programas y destacó que ese personal constituye su principal estructura territorial.

Explicó que los Servidores de la Nación visitan viviendas, registran beneficiarios y organizan asambleas para integrar los comités encargados de administrar directamente recursos públicos.

En el caso de «La Escuela es Nuestra», participan con padres y madres de familia en la formación de comités que deciden el destino de los recursos para rehabilitación y equipamiento de planteles.

También intervienen en «La Clínica es Nuestra», donde se realizan asambleas para definir el uso de los recursos destinados al mejoramiento de unidades de salud.

Ramírez señaló que este año se han realizado 19 mil asambleas en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar el destino de recursos destinados principalmente a infraestructura social básica.

La funcionaria agregó que la estructura territorial también es movilizada para atender emergencias y acciones especiales del Gobierno federal, entre ellas el plan para trabajadores agrícolas de San Quintín, el Plan Michoacán y acciones en municipios de La Montaña de Guerrero.

Según el informe presentado, más de 42 millones de personas reciben actualmente alguna pensión o programa de Bienestar, con una inversión social anual superior a un billón de pesos.