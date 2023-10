Mariana Morales Agencia Reforma

FRONTERA COMALAPA, Chiapas.- El crimen organizado aterroriza con más violencia a pobladores de la Sierra de Chiapas y ahora incursionó en las viviendas de familias desplazadas para usarlas como casas de seguridad.

Ayer mismo, y pese al despliegue de al menos 2 mil 300 militares en la zona, comandos tomaron nuevas viviendas.

«Los ‘maiceros’ están entrando a casas y obligando a la gente a unirse a ellos, y al que no, va para fuera. Ayer desalojaron a mi sobrina y sus hijos de sus casas, huyeron a Guatemala y otros se fueron a la Costa (de Chiapas)», dijo a REFORMA un familiar de los afectados.

Las amenazas y ocupaciones son realizadas por integrantes del grupo «El Maíz», brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En tanto, líderes comunitarios reprocharon que el Ejército sólo vigile en cabeceras municipales.

En Chicomuselo, a 25 kilómetros de Frontera Comalapa, un dirigente social que por miedo prefirió anonimato, explicó que en un recorrido por comunidades no halló presencia militar y que los pobladores no han podido volver a sus casas, algunas ya ocupadas por migrantes o sicarios.

Ayer mismo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, exigió la aparición con vIda de su compañero Adrián Cid Pérez, privado de su libertad en el Municipio de Juárez, además de que condenó el asesinato de Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez.