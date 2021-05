Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras la CFE condona el adeudo histórico por consumo de electricidad de Tabasco, medida impulsada desde 1995 por el actual Presidente, su cartera vencida por el pago de la energía creció 16.03 por ciento en 2020.

De acuerdo con el Informe Anual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2020, la cartera vencida alcanzó 64 mil 501 millones de pesos, 8 mil 914 millones más que en 2019, cuando registró 55 mil 587 millones de pesos.

“La cartera vencida es un activo de la CFE SSB, el cual está constituido por los créditos en mora que han superado 30 días de su fecha de vencimiento. Esta cifra incluye impuestos, derechos y otros conceptos diferentes a la facturación que se integran a los avisos-recibos”, expone la CFE.

Lo anterior se deriva principalmente del consumo de energía que no ha sido pagado por entidades federativas, municipios, alcaldías y organismos públicos prestadores de servicios como agua potable, drenaje, alcantarillado y a la resistencia social al pago del servicio.

Las entidades federativas con mayor adeudo son el Estado de México con el 29.57 por ciento, equivalente a 19 mil 073 millones de pesos; le sigue Tabasco con 22.81 por ciento o 14 mil 710 millones de pesos y la Ciudad de México con 7 mil 305 millones de pesos, lo que representa un 11.33 por ciento.

De 2018 a 2019, la cartera vencida de la empresa que dirige Manuel Bartlett, tuvo un incremento del 22 por ciento, al pasar de los 45 mil a los 55 mil millones de pesos.

El caso de Tabasco es un tema muy particular, dado que en los años noventas, fue el mismo Andrés Manuel López Obrador quien hizo una llamado a sus paisanos para resistirse y no pagar por el servicio eléctrico.

Para mayo de 2019, la empresa estatal implementó en la entidad el programa “Adiós a tu deuda” el cual tenía la finalidad de regularizar a más de 500 mil usuarios deudores, sin embargo, la estrategia no tuvo éxito por el efecto de la pandemia y las inundaciones que golpearon a la entidad, según dijo el Gobernador Adán Augusto López.

Para el 2 de febrero, la CFE informó que se daba por cancelada la deuda histórica del estado, además de que los usuarios serían ajustados a la tarifa 1F, durante todo el año, que es la más baja de todo el sistema tarifario que aplica en el País.

Y baja virus ventas

Los ingresos por ventas de energía de la CFE también se vieron afectados.

Mientras que estas fueron de 414 mil 448 millones de pesos en 2019, para el año anterior ascendieron a 373 mil 232 millones, es decir, 9.9 por ciento menos.

“Las ventas de energía en 2020 fueron inferiores a las de 2019, como resultado neto de las modificaciones al consumo provocadas por la pandemia del virus SAR-Cov2.

“Los efectos combinados de la reducción de consumo y las mínimas variaciones tarifarias, adecuadas para mitigar el efecto de los cambios de hábitos, dieron como resultado un descenso de los ingresos por ventas de electricidad”, según la CFE.