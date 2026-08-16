Crece el universo

Sandra Acevedo Agencia Reforma

ANAHEIM, EU.- Adam Driver se incorporará al universo de X-Men como Nathaniel Milbury en la nueva película de Marvel, cuyo estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028. Kevin Feige confirmó la noticia durante la D23 Expo, celebrada en California, y presentó al reparto integrado por Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Inde Navarrette y Maya Boyd.

Marvel también anunció que VisionQuest, protagonizada por Paul Bettany, llegará a Disney+ el 14 de octubre. Además, mostró un avance de Avengers: Doomsday, que se estrenará el 17 de diciembre, con la participación de Chris Evans, Robert Downey Jr. y Hayley Atwell.

Lucasfilm confirmó la segunda temporada de Ahsoka, con Hayden Christensen como Anakin Skywalker, y anunció Star Wars: Starlight para mayo de 2027. Pixar presentó Gatto, Coco 2, Los Increíbles 3 y Ghost Market, mientras Disney adelantó El Diario de la Princesa 3, una nueva película de Los Simpson y las secuelas de Romy y Michele y Lilo y Stitch.

La jornada también incluyó imágenes de Bluey en animación 3D, avances del musical The Greatest Showman y un vistazo al rodaje en España de la versión de acción real de Enredados. La convención reunió productores, actores y seguidores de Disney.