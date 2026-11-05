El presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Carlos Soledad Pérez, llamó al Gobierno del Estado y al Congreso local a reconsiderar la propuesta de incremento del 20% al Impuesto sobre Nómina (ISN), apelando a su sensibilidad.

Manifestó que no existen condiciones económicas para imponer mayores cargas fiscales a las empresas, como el ajuste de la tasa del 2.5 al 3% en el ISN, proyectado en el paquete fiscal 2027, en un contexto de desaceleración económica y disminución de registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El dirigente empresarial señaló que existe preocupación por el impacto que esta medida tendría sobre el sector productivo, luego de que los 30 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes emitieran un posicionamiento conjunto contra el aumento contemplado en la iniciativa de Ley de Ingresos estatal.

Explicó que, más allá de la falta de crecimiento económico, se ha observado una reducción en el número de registros patronales ante el Seguro Social, lo que refleja una disminución en la cantidad de empresas. A ello se suman los cambios que deberán afrontar los empleadores con la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, cuyo primer ajuste comenzará en 2027.

Soledad Pérez reconoció que Aguascalientes es actualmente la entidad que menos cobra por concepto de ISN, pero consideró que esta condición debe mantenerse como una ventaja competitiva para atraer inversiones y fomentar la generación de empleos.

Por ello, planteó que, en lugar de incrementar las contribuciones a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales, se busquen alternativas para ampliar la base de contribuyentes.