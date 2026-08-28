El mercado laboral mexicano registra señales de estancamiento y deterioro en la calidad del empleo: durante julio de 2026, la desocupación afectó a 1.8 millones de personas, mientras que la informalidad y las condiciones críticas de ocupación continuaron al alza en todo el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 62.6 millones de personas, manteniéndose casi estática respecto al año anterior con un marginal incremento de 34 mil personas. Sin embargo, la tasa de participación económica cayó del 60.2 % al 59.2 %, siendo las mujeres las más afectadas con un descenso de 0.6 puntos porcentuales en su incorporación al mercado laboral.

La desocupación nacional subió al 2.9% de la PEA (1.81 millones de personas), registrando un incremento anual de 79 mil personas sin empleo. Este repunte impactó principalmente a la población femenina, cuya tasa de desempleo pasó de 2.7% a 3.1%, con 98 mil mujeres más en búsqueda activa de trabajo. El 46.9% de las personas desempleadas se concentra en el rango de 25 a 44 años.

A la par de la desocupación, la precarización laboral muestra un avance preocupante. La tasa de condiciones críticas de ocupación -que mide empleo con ingresos o jornadas inadecuadas- escaló del 37.3 % al 38.9 % de la población ocupada. Asimismo, la informalidad laboral abarcó a 34.1 millones de trabajadores, ubicándose en 56.2 %, impulsada por el sector informal que creció al 31.1 %.

Por actividad económica, el sector construcción lideró la generación de empleo con 523 mil plazas adicionales, contrarrestando caídas drásticas en el sector agrícola (-279 mil) y los servicios profesionales y financieros (-190 mil). En materia de ingresos, el 45.9 % de los trabajadores percibe hasta un salario mínimo.