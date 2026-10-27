El Banco de Alimentos de Aguascalientes ampliará su cobertura de 7 mil a 11 mil familias beneficiarias, mediante el fortalecimiento de su capacidad operativa y la incorporación de nuevas comunidades, informó su titular, el presbítero Mario Alberto Serrano López.

En el marco del informe de resultados del II Festival de Sabores, organizado en coordinación con la cámara restaurantera, el sacerdote explicó que el crecimiento será posible gracias a la habilitación de una segunda nave industrial que permitirá mejorar la distribución de alimentos.

Por su parte, Javier Belaustegui presidente de Canirac, destacó el crecimiento del evento, que reunió alrededor de 600 asistentes, frente a las 460 personas que acudieron a la primera edición. Afirmó que el encuentro tiene potencial para seguir creciendo y replicarse en otros estados, con la participación de más restaurantes y ciudadanos.

El evento recaudó 232 mil 800 pesos para apoyar las actividades del Banco de Alimentos, que llega a 73 comunidades y 46 instituciones.

Serrano López señaló que, aunque la organización ha incrementado su cobertura, todavía hay una amplia necesidad de apoyo alimentario en el estado.

Recordó que hace cuatro años, cuando asumió la dirección del organismo, se atendía a 3 mil 500 familias, luego la cobertura llegó a 5 mil, el máximo que permitían las instalaciones anteriores, y actualmente alcanza a 7 mil familias.

La nueva nave industrial, ubicada en el parque Industrial Chichimeco y obtenida en comodato con apoyo de la Organización Carlos Slim, permitirá aumentar gradualmente la capacidad hasta llegar a 11 mil familias, con una operación distribuida entre las sedes norte y sur.

El modelo de atención se basa en la organización comunitaria, por lo que requieren líderes sociales que ayuden a identificar a las familias en situación de carencia alimentaria y coordinen los grupos beneficiarios. Cada despensa contiene entre 12 y 14 kilogramos de productos perecederos y no perecederos, y la cuota de recuperación es de 100 pesos.