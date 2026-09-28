Stefanny Dolores Soriano Hernández Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Aunque en los últimos cinco años se multiplicaron en el País las sucursales del Banco del Bienestar (BanBienestar), esa institución que opera la 4T no ha cumplido con su objetivo de alcanzar la inclusión financiera de la población, de acuerdo con investigadores del ITESO y del Tecnológico de Monterrey.

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, el objeto de la institución es promover el ahorro, el acceso al financiamiento y la inclusión financiera. Pero en la realidad su función principal se limita a la distribución de programas sociales del Gobierno federal (Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Rita Cetina, entre otros) y proporcionar cuentas de ahorro. No da financiamiento.

Otro de los problemas es la forma en que la 4T hizo la expansión de la red de sucursales del BanBienestar.

Una investigación conjunta realizada por Mireya Pasillas Torres, académica de la Escuela de Negocios del ITESO, y Luis Raúl Rodríguez Reyes, profesor titular de Contabilidad y Finanzas en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara detectó que BanBienestar pasó de 544 sucursales en 2021, a 2 mil 802 en 2023 -un crecimiento del 415.1 por ciento, contra 2.3 por ciento de la banca comercial- con una inversión pública proyectada en 15 mil millones de pesos, pero sólo 11.1 por ciento de las nuevas oficinas se instaló en municipios de alta y muy alta marginación.

«Bancarización no significa inclusión. Tener una tarjeta o una cuenta bancaria está bien, pero para tener inclusión financiera se requiere acceso a préstamos, seguros, sistemas de pago y otros servicios», apuntó Rodríguez en entrevista.

La investigación encontró que las sucursales bancarias totales en México pasaron de 15 mil 465 a 18 mil 89 entre 2021 y 2023, y la cobertura de municipios con al menos una oficina aumentó de 49.7 a 75.9 por ciento. El número de cuentas bancarias, en tanto, creció 20.3 por ciento, de 135.2 millones a 162.6 millones.

De las 27.5 millones de cuentas nuevas abiertas en ese periodo, 18 millones correspondieron a la banca de desarrollo, al que pertenece BanBienestar.

Para los autores, esa expansión está vinculada principalmente con la necesidad de dispersar programas sociales, pero no demuestra por sí misma que las personas tengan acceso al ahorro, crédito, seguros y educación financiera.

«El acceso financiero no es lo mismo que inclusión financiera», afirmó Pasillas en entrevista. «No solamente se trata de decir: tenemos más cuentas y lo estamos haciendo a través del Banco del Bienestar; eso es acceso».

Obvian marginación

El análisis territorial reveló que 88.9 por ciento de las nuevas sucursales del Banco del Bienestar instaladas entre 2021 y 2023 se concentró en municipios con menor rezago social, y sólo 11.1 por ciento se instaló en municipios de alta y muy alta marginación.

Entre los años referidos, la cobertura en municipios de alta marginación pasó de 7 a 43 por ciento y en los de muy alta marginación, de 7 a 39 por ciento. En contraste, en municipios de muy baja marginación aumentó de 29 a 65 por ciento y, en los de baja marginación, pasó de 20 a 62 por ciento.

«La gran mayoría de la infraestructura se ubicó fuera de municipios de alta y muy alta marginación. Eso nos lleva a pensar que, independientemente del discurso, la alta y muy alta marginación no fue el criterio principal», señaló Rodríguez.

De acuerdo con el directorio de sucursales del sitio web del BanBienestar, en Jalisco hay 73 sucursales en 65 municipios, mientras que los 60 municipios restantes -el 48 por ciento- no cuentan con sucursal, incluyendo las tres demarcaciones con mayores niveles de pobreza en el Estado: Mezquitic, con el 80.1 por ciento de su población en la pobreza; Chimaltitán, con 65.8 por ciento, y Bolaños, con 54.7 por ciento.

Como esos tres municipios, San Martín de Bolaños, Villa Guerrero, Totatiche y Huejúcar, todos de la Región Norte de Jalisco, tampoco cuentan con sucursal de BanBienestar.

Ciudades medianas del Estado, como Ocotlán, Autlán, Arandas, Zapotlanejo, Tala, Poncitlán y Tequila tampoco cuentan con una sucursal.

En Nuevo León hay 22 sucursales en 18 Municipios, por lo que 33 de sus 51 Municipios no cuentan con un BanBienestar, incluido Mier y Noriega, donde 65.1 por ciento de su población está en pobreza multidimensional.

Además, Nuevo León es el Estado con mayor porcentaje de municipios sin sucursal BanBienestar en el País, con el 64.7 por ciento.

En CDMX hay 89 sucursales en las 16 Alcaldías.

En el País hay 3 mil 150 sucursales de BanBienestar, de acuerdo con datos oficiales a julio.

Apuesta física

La ampliación de programas sociales pudo requerir más cuentas para dispersar transferencias, pero no necesariamente crecer las red de sucursales físicas 415.1 por ciento, sostuvieron los especialistas.

La dispersión electrónica de apoyos a población vulnerable no partía de cero: desde 2011 Bansefi y una red de instituciones no bancarias realizaban pagos mediante cuentas de ahorro y tarjetas de prepago.

La pensión para personas adultas mayores pasó de 5.1 millones de beneficiarios en 2018 a 8 millones en 2019 y llegó a 12.3 millones en 2023. Los autores consideran que el mayor salto en pagos ocurrió desde 2019, no necesariamente durante el periodo de expansión de sucursales de 2021 a 2023.

Además, entre 2012 y 2021 las visitas a sucursales se mantuvieron relativamente estables, mientras el uso de cajeros automáticos y corresponsalías aumentó 14 puntos porcentuales y superó a las oficinas como canal físico de acceso.

Los autores plantean que fortalecer corresponsalías, cajeros o sistemas de pago móvil pudo ser una alternativa más barata y de mayor alcance.

«Ya que las sucursales están ahí, el reto es utilizarlas como un puente para llevar a las personas a una mayor inclusión financiera, no solamente para distribuir pagos», concluyó Rodríguez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp: https://goo.su/xkznA