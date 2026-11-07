Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre reclamos al INE por no haberse presentado en la Cámara de Diputados a defender su bolsa, la Comisión de Presupuesto aprobó quitarle mil millones de pesos más a su asignación de recursos para 2027.

Esta cifra se suma a los 5 mil millones de pesos reasignados el jueves, con los que el presupuesto del árbitro electoral para 2027 pasará de 42 mil 274 millones de pesos solicitados originalmente a 36 mil 274 millones.

Con 30 votos a favor y 13 en contra de la Oposición, incluido Movimiento Ciudadano que ayer votó a favor en lo general, los diputados avalaron cuatro reservas al dictamen del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, de las cuales tres le quitan recursos al INE y una más distribuye el presupuesto del Poder Judicial.

La primera reserva, presentada por el PT, reasigna poco más de 618 millones de pesos a los Cendis, cuya partida pasará de 866 millones 482 mil pesos a más de mil 484 millones, un incremento de 71 por ciento.

La Comisión aprobó también quitarle al INE 361 millones 982 mil pesos para asignarlos al programa 319 Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres a cargo de la Secretaría de las Mujeres y 20 millones de pesos más para el programa F025 Fomento y Promoción de Destinos Turísticos.

Durante el debate, diputados de Oposición reprocharon al INE que no tuviera la cara para presentarse ante la Cámara de Diputados a defender su presupuesto que la mayoría «está despedazando» después de los escándalos de corrupción de su ex presidenta, Guadalupe Taddei.

El panista Federico Döring detalló que el 28 de octubre pasado, tres días después de la renuncia de Guadalupe Taddei, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la morenista Merilyn Gómez Pozos, giró un oficio a la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, para que acudiera a San Lázaro a defender el gasto solicitado por el Instituto para 2027.

Indicó que dos días después, el 30 de octubre, Cruz rechazó presentarse ante los diputados, de ahí que esta es la primera vez que no acuden a pelear por sus recursos y sus trabajadores.

«El 30 de octubre, la presidenta interina dijo que no tenía nada que hacer aquí. Claro, tuvo miedo de venir a darnos la cara y enfrentar la fiscalización de las raterías de Morena y de Taddei (.) por eso no vino, ya no sorprende, siempre venía, este es el primer año que no vienen, que no pelean por estos empleados que usted viene a robar», acusó.

La también panista Noemí Luna lamentó que después de enviar a «la corrupta del Taddei» al INE, ahora el oficialismo le recorte recursos al INE, afectando a los trabajadores del Instituto que, afirmó, sin los que salvaguardan la dignidad que le queda a una institución que la mayoría saqueó.

«No les bastó mandar a la corrupta de Taddei a hacer negociaciones en Picasso 259, no, todavía vienen y le recortan aquí. A quien más van a perjudicar son a los trabajadores del México profundo, a los mexicanos de a pie que trabajan sin horarios, atendiendo a las y los mexicanos para salvaguardar la poquita dignidad que aún le queda a una institución que ustedes saquearon», afirmó.

Tras intentar de nuevo deslindar a Taddei de Morena, el diputado Mario Miguel Carrillo celebró que las reasignaciones deriven de recortes al INE, una institución que, afirmó, ha sido cuestionado por gastar tanto dinero.

El legislador afirmó que los recursos del Instituto no son destinados a sus trabajadores, sino a sus contratistas.

«Si el recurso viene del INE (. ) qué bueno, porque yo soy de los que desde la Legislatura pasada siempre estaba cuestionado por qué el INE necesitaba tanto dinero y tanto gasto, porque no se lo dedican a sus trabajadores, efectivamente, van para sus contratistas, contratistas que ya llevan más de 25 años en el INE.

«No es oligopolio, como dice Lorenzo Córdova, es un cártel económico que se pone de acuerdo para inflar las licitaciones y quedarse y hacer un detrimento al erario, eso es lo que está pasando en el INE», afirmó.

Carrillo sostuvo que Guadalupe Taddei «no es de Morena», lo que generó risas entre la Oposición.