Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En 20 días, los fallecimientos de niños a causa de Covid-19 incrementaron 14 por ciento al pasar de 252 a 287.

De acuerdo con un recuento realizado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con datos recabados hasta el 8 de octubre, se señala que se acumularon 22 mil 907 casos de niños y adolescentes con un diagnóstico positivo a SARS-CoV-2, de los que murieron 287.

En tanto, el reporte con cierre al 18 de septiembre daba cuenta de que en México habían sumado 19 mil 611 menores de 18 años confirmados con Covid-19, y 252 de ellos perdieron la vida.

Esto también representa un aumento de 16 por ciento de casos por el nuevo virus en este sector poblacional.

SIPINNA se basa en datos oficiales de la Secretaría de Salud federal. El primer corte fue realizado al 12 de abril. En ese entonces se tenían sólo 84 casos y actualmente, la curva de contagios y fallecimientos tiene un comportamiento ascendente.

Al 8 de octubre, también registraron 62 mil 989 casos negativos; 2 mil 139 con resultado pendiente; 4 mil 906 con resultado “no adecuado” y 13 mil 836 como casos sin muestra para la población de los 0 a los 17 años.

Por grupos de edad, los casos positivos de la primera semana de octubre han crecido 14.5 por ciento para el grupo de 0 a 5 años, disminuyó 0.77 por ciento en el grupo de 6 a 11 años y aumentó 6.69 por ciento en el grupo de 12 a 17 años, lo anterior con respecto a la semana 4 del mes de septiembre.

A la primera semana de octubre, según el sexo, los niños y adolescentes presentaron el 51 por ciento del total de los casos positivos. En cuanto a defunciones, también ellos son los que presentan el mayor número con 54 por ciento (157).

Entre las comorbilidades presentadas se enlistan neumonía, inmunosupresión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión y renal crónica.

‘Invisibilización’

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), indicó que éstas cifras responden a durante la pandemia se esta invisibilizando los derechos y la figura de niños, niñas y adolescentes.

Ellos, comentó, representan el 31 por ciento de la población, es decir, 1 de cada 3 personas en México tienen menos de 18 años, y reprochó que no se les ha prestado la atención debida bajo el estigma de que ellos son más resistentes a esta enfermedad.

“Sólo se les ha encerrado. El estigma de que esto era una enfermedad de viejos, y no de niños ha llevado a que las personas lleguen tarde al servicio o a la atención y que no sean priorizados por su edad. Por ejemplo, el caso muy, muy duro que León, Guanajuato de un adolescente que le negaron el servicio, bajo el criterio no lo reciben y muere en las puertas del hospital”, expuso.

Además, señaló que el 40 por ciento no tiene cobertura de salud, por lo que no se pueden atender sus comorbilidades y los hace más vulnerables a complicaciones por Covid-19.

El experto remarcó que ha sido una solicitud reiterada que SIPINNA se integre al Consejo de Salubridad para que abogue por el bienestar de los menores de 18 años.