Un total de 2 mil 500 estudiantes de secundaria y bachillerato integrarán la Red de Embajadoras y Embajadores de la Salud Mental en Aguascalientes, mediante la cual se busca promover la escucha activa, la empatía y la identificación de señales de alerta entre adolescentes, así como facilitar el acceso a servicios de atención profesional.

La conformación de esta red forma parte de la campaña “Positivamente”, presentada durante un evento encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, quien tomó protesta a los estudiantes que participarán en las actividades de orientación y acompañamiento dentro de sus comunidades escolares.

El programa contempla que los jóvenes puedan identificar situaciones que requieran atención especializada y orientar a sus compañeros hacia los servicios disponibles, sin sustituir la intervención de profesionales de la salud mental.

Durante la presentación, el coordinador general de Gabinete, José Juan Sánchez Barba, informó que más de 31 mil estudiantes han participado en las actividades relacionadas con esta estrategia. Explicó que la nueva etapa contempla ampliar las acciones de sensibilización fuera de los planteles educativos, mediante redes sociales, medios de comunicación, materiales informativos y actividades comunitarias.

Por su parte, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, dio a conocer que, mediante las sesiones denominadas “Sentir, Hablar, Sanar”, se han impartido mil 187 talleres en 277 escuelas, enfocados en el reconocimiento de las emociones, su expresión y la identificación de situaciones en las que resulta necesario solicitar ayuda.

En su intervención, la gobernadora Tere Jiménez señaló que la atención a los estudiantes debe incluir aspectos relacionados con su bienestar emocional, además de su formación académica. Recordó que se encuentra disponible la Línea Vive, en el número 075, para recibir orientación y apoyo.

Asimismo, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, se refirió a la importancia de contar con espacios escolares donde los adolescentes puedan expresar sus sentimientos sin temor a recibir señalamientos.

En representación de los estudiantes, José de Jesús Urrutia Murillo manifestó que la red permitirá fomentar relaciones de apoyo entre compañeros y promover la búsqueda de orientación cuando sea necesario.

“Hoy, al formar parte de la red de embajadoras y embajadores, tenemos que ser esa mano amiga para quien nos necesite, escucharnos con respeto y confianza y brindar la orientación adecuada”, expresó.

Durante el encuentro se entregaron nombramientos y distintivos a los estudiantes que integrarán la red, quienes participarán en actividades destinadas a promover el respeto, la solidaridad y el acompañamiento entre sus compañeros.

Al evento asistieron representantes del Congreso del Estado, la Secretaría de Salud, el Instituto Aguascalentense de la Juventud y autoridades de los subsistemas de educación media superior.