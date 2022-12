Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-La empresa SolarisFloat ha desarrollado una innovadora solución solar flotante, llamada PROTEVS, que no se parece a las muchas que se están instalando en todo el mundo.

La BBC explica en un reportaje que la instalación, una isla flotante ubicada en Oostvoorne Meer, un lago del suroeste de Países Bajos, es la primera que combina paneles solares flotantes con tecnología de seguimiento del Sol.

Con un seguimiento de uno o dos ejes, la isla flotante se alimenta de motores eléctricos que consumen menos del 0.5 por ciento de la energía total producida.

Compuesta por 180 paneles solares móviles, PROTEVS tiene una capacidad total instalada de 73 kilowatts de potencia máxima y permite aumentar la producción de energía hasta un 40 por ciento gracias a su sofisticada tecnología que posibilita que sus paneles de doble cara giren según el movimiento del Sol.

Las soluciones PROTEVS son modulares, desmontables y escalables, con un proceso de instalación sencillo y SolarisFloat resalta que al ser desmontables pueden incluso fusionarse para formar un parque solar flotante y van más allá del impacto medioambiental precedente.

Las sombras que se forman en la estructura flotante y en los paneles fotovoltaicos provocan una reducción «superficial» de la temperatura, lo que beneficia al ecosistema acuático. SolarisFloat afirma que se reduce en un 60 por ciento la evaporación en la masa de agua.

Además, señala la empresa, es probable que la calidad del agua aumente debido a la reducción de las algas y a la reproducción de microorganismos que puede tener lugar debido al efecto de sombra.

De acuerdo con Popular Science, los parques solares con seguimiento solar tienen limitaciones. La primera es la ubicación. Teniendo en cuenta los sistemas de Proteus, no serán eficientes cerca del Ecuador, ya que los paneles permanecerán horizontales todo el día. También tendrán que instalarse en lugares con corrientes de marea más débiles.

No obstante, estas granjas solares flotantes pueden ser muy beneficiosas a largo plazo, sobre todo si se tiene en cuenta el espacio necesario para instalarlas.