Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Durante septiembre de este año, en el País, el empleo formal experimentó su mejor desempeño en siete meses.

Al cierre del noveno mes de 2026, se tenían registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo, su mayor nivel desde que se cuenta con datos, lo que representó un incremento de 1.6 por ciento anual.

La anterior variación implicó una generación de 128 mil 803 nuevas plazas laborales (cantidad solo menor a las 182 mil 778 creadas en febrero de 2026), de las cuales 93.8 por ciento fueron puestos de trabajo tradicionales y 6.2 por ciento asociados a plataformas digitales.

El resultado de septiembre representa una aceleración frente a agosto, cuando se generaron 38 mil 319 puestos, y muestra un mejor desempeño respecto al mismo mes de los dos años anteriores, de acuerdo con especialistas de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Por entidades federativas, 10 reportaron avances en el empleo formal con tasas mayores a la nacional de 1.6 por ciento anual, destacando la de 8.2 por ciento en Baja California, secundada por el 6.7 por ciento en Quintana Roo, el 6.6 por ciento en Oaxaca y el 5.1 por ciento en Tabasco.

En el Estado de México, la variación respecto a septiembre de 2025 fue de 4.0 por ciento, en la Ciudad de México de 2.5 por ciento y en Nuevo León de 2.1 por ciento.

En contraste, el número de puestos de trabajo padeció variaciones anuales negativas en Campeche de 6.3 por ciento, en Sinaloa de 3.8 por ciento y en Morelos 2.0 por ciento.

Por sectores de la economía, a tasa anual, en septiembre, el empleo en la parte extractiva se expandió 5.2 por ciento, en transportes y comunicaciones 4.8 por ciento y en servicios sociales y comunales 3.8 por ciento.

En los últimos 12 meses se registró un crecimiento de 355 mil 594 puestos de trabajo, equivalente a una tasa anual de 1.6 por ciento.

En lo que va del año, de enero a septiembre de 2026, la creación de empleo formal ascendió a 410 mil 200 frente a 333 mil 303 observados en el mismo lapso de 2025.

De los puestos de trabajo generados en los primeros nueve meses de este año, el 99.8 por ciento correspondió a los tradicionales y 0.2 por ciento a los de plataformas digitales.