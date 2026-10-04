Rafael Oliver López López

Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos.-El Presidente Donald Trump anunció este domingo la creación de la Fuerza de Superinteligencia (FSI), cuyo objetivo como objetivo será «garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo de la inteligencia artifical.

«Tras el histórico Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia, donde las empresas tecnológicas más importantes del mundo se reunieron y confirmaron sus responsabilidades con el pueblo estadounidense, anuncio la creación de la Fuerza de Superinteligencia (FSI).

«La Fuerza de Superinteligencia tiene la misión de coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en Superinteligencia, que muchos consideran más importante que la Revolución Industrial e Internet, y que protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses», compartió Trump en su red social Truth.

El Mandatario republicano acompañó su anuncio con el nombramiento de Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, como el zar de la inteligencia artificial de la Administración, encargándole la coordinación de los esfuerzos del Gobierno federal para mantener el liderazgo del país en esta tecnología.

Trump, que ha impulsado el cambio de nombre de la inteligencia artificial por el de «superinteligencia», dijo que Clayton dirigiría la recién creada Fuerza de Superinteligencia (SIF), supervisando la colaboración del Gobierno con los consumidores, los grupos religiosos, las empresas de IA y otras partes interesadas.

La seguridad de la IA se ha convertido en un asunto de gran relevancia en las últimas semanas, y algunos investigadores han advertido de que quienes desarrollan esta tecnología creen que podría matar a humanos en menos de una década.

Varios parlamentarios demócratas y republicanos han reaccionado con preocupación y han pedido que se tomen más medidas.

Trump parece haber adoptado un enfoque moderado respecto a la regulación de la IA, argumentando que una supervisión excesiva podría debilitar la competitividad frente a China.