Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El alza en los combustibles, principalmente del gas natural, ha generado incertidumbre de una mayor exposición a altos precios que afecten a México en la industria y generación eléctrica.

Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), explicó que el precio del gas está en 4.5 dólares promedio, y el futuro ronda los 7.9 dólares por millón de BTU, lo que implica un importante «disparo».

«Si bien afecta el conflicto en Ucrania, el efecto tiene que ver más con el cambio climático, porque ahorita hay una tormenta dura en el noreste de Estados Unidos que ha jalado el precio del futuro; es decir, una expectativa de mayor consumo de gas natural en un mes donde no se espera ante la temporada de calor.

«(Para blindarse) México, que importa entre 70 y 75 por ciento del gas que consume, CFE debe tener coberturas para las fluctuaciones del precio… sería irresponsable no tener coberturas cuando 50 por ciento del gas para generación eléctrica (lo importa), aunque un precio de 4 dólares sigue siendo muy competitivo», explicó el especialista del Imco.

En tanto, por separado, Paul Sánchez, experto en temas de energía, manifestó que en verano es cuando deberían registrarse precios del gas más bajos, contrario al invierno, cuando la demanda se incrementa por las bajas temperaturas.

Sin embargo, expresó que los precios futuros están por arriba de los 7 dólares por millón de BTU.

«Esta es una mala noticia, debido a que si se sostienen esos precios, habrá un impacto en la inflación», apuntó Sánchez.

Ante este panorama, el especialista consideró que se espera que los altos precios incentiven a los productores de gas para aumentar su producción, pero mientras eso no ocurra las tarifas se mantendrán altas.

«Además, hay que recordar que una de las decisiones de nuestro Presidente fue detener las rondas petroleras y no desarrollar la zona de gas shale que tenemos en el norte del País, es decir, todo esto podría afectarnos en los próximos meses», señaló el especialista.

