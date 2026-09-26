Luis Antonio López Pérez Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Disney promociona «Infinity Vision», una certificación para salas de cine que busca garantizar una experiencia de alta calidad para los espectadores.

Se trata de una distinción para salas de formato grande ya existentes, que cumplen con estándares de calidad establecidos por The Walt Disney Company.

«Piensa en ello como un sello de calidad que se suma a una marca que ya conoces y aprecias», explica el sitio oficial de Infinity Vision.

Para obtenerla, los exhibidores deben solicitar la evaluación de sus instalaciones, que son revisadas conforme a criterios como las dimensiones de la pantalla, sonido y proyección.

Las pantallas certificadas deben tener un ancho mínimo de 13.7 metros.

En cuanto al audio, las salas deben contar con sistemas de sonido envolvente, y cumplir con niveles mínimos de brillo para las proyecciones en 2D y 3D.

En México, Cinépolis y Cinemex estrenan la certificación desde ayer con Avengers Endgame: Bonus.

De acuerdo con Manuel Ayala, profesor del Tecnológico de Monterrey, ambas cadenas se encuentran en una etapa inicial de adopción de Infinity Vision.

El titular señaló que los estándares de la certificación ya son comunes en sus salas premium.

«El aspecto a trabajar que se ve más claro es en las dimensiones de pantalla requeridas» explicó.

«En cuanto a sonido, proyección, resolución y tamaño de salas ya hay avance o ya se cumple con lo que pide la certificación».

En Monterrey y Área Metropolitana, Cinépolis contará por lo menos con 17 salas certificadas y Cinemex con ocho.

Hasta el momento, Avengers Endgame: Bonus y Avengers: Doomsday son las únicas películas anunciadas por Disney para utilizar este sello, aunque la compañía ha asegurado que acompañará futuros estrenos.

Recepción y críticas

La creación de Infinity Vision también ha sido vinculada con la disputa por las salas IMAX entre Avengers: Doomsday y Dune: Parte Tres, ambas anunciadas para estrenarse el 17 de diciembre.

La segunda contará con una ventana exclusiva de tres semanas en salas IMAX para su estreno, dejando fuera a la cinta de Marvel de los ingresos adicionales que ofrecen estas proyecciones.

Como referencia, Avengers: Endgame recaudó tan solo en el fin de semana de estreno 91 millones de dólares a nivel mundial en pantallas IMAX, según la página oficial del formato.

La coincidencia en la fecha de estreno ha llevado a usuarios a considerar la creación de Infinity Vision como la alternativa de Disney para la exhibición premium de su próxima película.

Sin embargo, aunque faltan tres meses para su estreno, Doomsday ya ha vendido más de 50 millones de dólares en boletos de preventa en Estados Unidos, según informó Variety.

El 70 por ciento de esas ventas corresponden a entradas para salas Infinity Vision, de acuerdo con el director financiero de Disney, Hugh Johnston.

Pese a la disputa corporativa, un grupo de fanáticos ha convocado a replicar el fenómeno «Barbenheimer», que reunió al público de Barbie y Oppenheimer en 2023.

A este nuevo evento lo han bautizado como «Dunesday».

Llegarán dos versiones de ‘Endgame’ distintas

Avengers: Endgame regresó a los cines con dos versiones distintas, que se proyectarán según el formato de la sala.

La película llega a salas convencionales y formatos premium como IMAX e Infinity Vision, marcando el debut de la certificación.

Las funciones en salas premium ofrecerán un corte de 186 minutos, tres minutos adicionales respecto a la versión original.

Por su parte, la versión para salas regulares tendrá una duración aproximada de 183 minutos e incorporará dos minutos de secuencias inéditas a la película original. Según lo publicado en las aplicaciones de las cadenas de cine.

El director Joe Russo, afirmó que el reestreno incluye material adicional que conectará con la historia de la siguiente entrega de la saga.