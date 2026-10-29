Coyote vs. ACME llega a streaming este 29 de octubre

La película Coyote vs. ACME, dirigida por Dave Green, estará disponible a partir de este jueves 29 de octubre de 2026 en distintas plataformas digitales, luego de superar los 18 millones de dólares en taquilla en México.

La producción llegará a Amazon, iTunes, Google Play, YouTube, Izzi, Totalplay y Claro TV+, tras su exhibición en salas cinematográficas del país.

La cinta combina acción real y animación para contar la historia de Wile E. Coyote, quien se enfrenta a la Corporación ACME. La trama incorpora elementos característicos de los personajes, como cohetes defectuosos, yunques, explosiones y planes que no salen como estaban previstos.

Dirigida por Dave Green y producida por James Gunn y Chris DeFaria, la película retoma el humor físico, conocido como slapstick, que ha caracterizado a estos personajes durante más de 90 años, junto con elementos narrativos contemporáneos.

De acuerdo con la información difundida sobre su lanzamiento, Coyote vs. ACME registra un 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

La producción atravesó un periodo de incertidumbre respecto a su llegada a las salas de cine. Tras concretarse su estreno cinematográfico, ahora continuará su distribución mediante servicios digitales.

En México, la película fue distribuida por Zima Entertainment y, a partir del 29 de octubre, estará disponible en las plataformas anunciadas.