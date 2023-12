Diego Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Jerry Jones, dueño de la franquicia de Dallas de la NFL, aseguró que si los Cowboys tienen que salir de casa lo harían encantados… pero a la Ciudad de México.

El problema es que la NFL no tiene planes de venir al País el próximo año y la posibilidad de que regrese en 2025 sigue en el aire.

La Liga acordó esta semana que a partir de 2025 tendrá derecho a programar hasta 8 partidos de temporada regular por temporada a nivel internacional.

Ante la decisión, Jones no se quedó callado y recalcó que viajar a Brasil, la nueva sede extrajera donde aterrizará la NFL en 2024, no es lo que desea.

«Soy muy reacio a trasladar un partido en casa de aquí a allá (Brasil). Tenemos muchos fanáticos. Se adapta a muchos clubes, no tanto a los Cowboys. Por supuesto, tuvimos la mayor asistencia de la NFL. Cuando no tenemos un partido aquí, hace una gran diferencia», expresó Jones.

«Cuando no estemos jugando aquí (EU), quiero estar en la Ciudad de México. Punto. La Ciudad de México es buena y cercana. Si voy a jugar internacional, quiero jugar en la Ciudad de México. Principalmente por nuestros fanáticos, nuestros seguidores y la afinidad que tenemos. Cuando vamos allá por cualquier motivo, aumentamos la afinidad de los Cowboys con nuestra base de fanáticos hispanos en los Estados Unidos. Ahí es donde queremos estar».

