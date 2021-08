Siguen saturados algunos hospitales de la entidad, encargados de la atención a la pandemia por COVID-19, tal es el caso del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del ISSSTE, los cuales se encuentran al 100% de su capacidad, así como el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, con el 52%, en lo que corresponde en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con los datos de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud Federal, el hospital del ISSSTE, y el HGZ No. 1 del Seguro Social son los nosocomios que mayor demandan en sus servicios médicos registraran tanto en atención en camas generales y camas con ventilador. En el área de camas con ventilador el Hospital Hidalgo, tiene actualmente una ocupación del 57%, mientras que el Hospital del ISSSTE no cuenta con camas disponibles al estar a su máxima capacidad.

Finalmente, en cuanto a camas generales el HGZ No. 1 del IMSS, encabeza la lista con mayor demanda al 86% de ocupación, seguido por el Miguel Hidalgo, con el 64% de camas ocupadas.