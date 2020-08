Abel Vázquez Barrera Agencia Reforma

Cd. de México, México.-A pocos días de haber iniciado clases, diversas universidades de Estados Unidos reportan casos de Covid-19 entre su alumnado y planta docente.

La Appalachian State University, en Carolina del Norte, informó a través de su página web que al 20 de agosto hay 50 casos activos en aislamiento: 45 pertenecen a estudiantes y 5 a empleados.

De estos, 11 han sido asociados al equipo de futbol de la universidad, por lo que Doug Gillin, director de deportes (athletics) de la institución educativa optó por suspender las prácticas hasta nuevo aviso.

En cuanto a casos acumulados, esta casa de estudios ha registrado un total de 177, de los cuales 114 son estudiantes, 22, empleados y 41, subcontratistas.

En tanto, la Iowa State University, en Iowa, indicó a través de redes sociales que 175 (2.2 por ciento) de los estudiantes que se mudaron a la residencia universitaria fueron diagnosticados como positivos. Esta medición va del 31 del julio al 16 de agosto.

La Universidad de Notre Dame, en Indiana, señaló que actos de socialización sin las medidas sanitarias pertinentes (uso de cubrebocas y distanciamiento físico) han incrementado la transmisión del virus.

Por ello, John I. Jenkins, Presidente de la institución educativa, anunció una migración temporal de las clases presenciales a virtuales para los alumnos de licenciatura, después de que se registraran 147 casos positivos.

La medida estará vigente hasta el 2 de septiembre e incluye el cierre de sus diferentes centros deportivos, como el Smith Center for Recreational Sports y el Rockne Memorial.

El directivo también indicó que el uso de cubrebocas dentro del campus será obligatorio, salvo para estudiantes en sus residencias correspondientes y no estará permitido congregar más de 10 personas en un espacio físico para socializar.

Los estudiantes que ignoren estas normas serán sancionados y podrán ser separados de la universidad.

The University of North Carolina at Chapel Hill es otra institución que también dictaminó el regreso a clases de forma remota tras la detección del virus en 130 estudiantes durante la primera semana de clases.

Lo mismo ocurrió con el Ithaca College, en Nueva York, y la Universidad Estatal de Michigan, en el estado homónimo.

De acuerdo con CNN, otras casas de estudio que han manifestado un incremento en casos positivos de Covid-19 desde su inicio de clases son la Universidad de Kentucky, el Colorado College, la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad Estatal de Oklahoma, la Universidad de Western Kentucky y la Universidad de Carolina del Est

