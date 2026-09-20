Un estricto esquema de fiscalización sobre la basura que se genera en los desarrollos habitacionales cerrados está en marcha en Aguascalientes. Para obtener los permisos ambientales estatales, los cotos residenciales que operan sin el servicio de recolección municipal están obligados a implementar esquemas de separación de residuos desde su origen e incorporarse a una cadena de control que abarca hasta el destino final de los desechos.

Luis Medina Hernández, director general de Gestión y Educación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), explicó que la dependencia estatal interviene en la regulación de estos desarrollos privados y exige, como condicionante, la clasificación de materiales revalorizables.

Agregó que el objetivo central de la medida es evitar que materiales con potencial económico, como PET, cartón, vidrio, aluminio y chatarra, terminen confinados en los sitios de disposición final sin ser aprovechados.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, la autoridad mantiene un seguimiento integral mediante un padrón obligatorio que vincula a cada uno de los actores involucrados en el proceso.

En esta cadena regulada se exige un permiso vigente tanto al generador -en este caso, el coto residencial- como al transportista, al acopiador y al sitio autorizado para la disposición final. Este mecanismo impide que empresas o particulares no regulados presten el servicio de recolección.

Medina Hernández enfatizó que este esquema integral de permisos busca dar trazabilidad a los residuos y fomentar su reincorporación a la economía circular. No obstante, en caso de detectarse inconsistencias en los volúmenes reportados o incumplimientos en las condiciones de separación, la SSMAA procede al retiro o suspensión de los permisos hasta que los responsables regularicen su situación operativa ante la autoridad estatal.