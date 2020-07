Por no respetar la luz roja del semáforo, un joven conductor provocó un aparatoso accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales por el orden de los cien mil pesos, en hechos registrados en el cruce de la avenida Aguascalientes y Guadalupe González.

Alrededor de las 20:00 horas del miércoles, el número de emergencia por medio del C-4 Municipal, atendió el reporte en el que solicitaban la intervención de las autoridades debido a que se había registrado un aparatoso accidente vial en el cual estaban involucrados dos unidades de motor. Con esa información, a la brevedad posible los elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar del percance, en donde al llegar observaron un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, modelo 2001 en color blanco y con placas de circulación JMA3778 del estado de Jalisco, mismo que era conducido por Kevin Alexis, así como la vagoneta marca Honda, modelo 2002 en color rojo y con placas de circulación ZDE421F del estado de Zacatecas, misma que era conducida por Pedro, ambos jóvenes de 25 años de edad, respectivamente.

De acuerdo a los indicios en el lugar de los hechos, policías viales determinaron que el automóvil de la marca Chevrolet en color blanco transitaba sobre avenida Aguascalientes en sentido de circulación de sur a norte, cuando al arribar al cruce con avenida Guadalupe González no respetó la luz roja del semáforo en funcionamiento, por lo que se siguió de frente impactando su ángulo delantero izquierdo contra el ángulo delantero derecho del vehículo marca Honda en color rojo que circulaba por la misma vía en sentido de norte a sur. Por la fuerza del impacto, el conductor del vehículo Honda perdió el control de la dirección hacia la izquierda, impactando su ángulo delantero del mismo lado contra el muro de contención de paso desnivel, mientras que el vehículo Chevrolet color blanco perdió el control de la dirección hacia su derecha, continuando su marcha para subirse a la banqueta y chocando su parte frontal derecha contra el cable tensor del poste de energía eléctrica, terminando finalmente su violenta trayectoria contra la barda perimetral de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su parte frontal izquierda contra un poste metálico de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los dos conductores resultaron lesionados, por lo que no fue necesario el arribo de paramédicos en el lugar.

