Debido a las malas condiciones en que ya se encontraban las vías del FF.CC., un tren se descarriló el sábado por la tarde en el municipio de Pabellón de Arteaga. No se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales provocados fueron estimados en varios millones de pesos.

El accidente ferroviario se registró aproximadamente a las 14:30 horas, a la altura del kilómetro 3+000 de la carretera estatal No. 27 Palomas-Pabellón de Arteaga.

Hasta ese lugar acudieron Bomberos Municipales y personal de Protección Civil Municipal de Protección de Pabellón de Arteaga, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales, policías preventivos de Pabellón, militares de la SEDENA y personal de seguridad de Ferromex.

Fue a la altura de la gasolinera de “Palomas” donde se registró el descarrilamiento de siete vagones.

Se estableció que por ese lugar pasaba un tren carguero compuesto por más de 100 vagones, pero debido a que las vías del FF.CC. ya se encontraban en mal estado, no soportaron el peso y en determinado momento los rieles se desprendieron, provocando con ello el descarrilamiento.

El tren que era jalado por la máquina de Ferromex con número económico 7340 y estaba a cargo del maquinista de nombre Cuauhtémoc, procedía de Estación de Adames, en el estado de Zacatecas y se dirigía a la Estación Chicalote, en el municipio de San Francisco de los Romo.