Daños materiales por 15 mil pesos fueron los que dejó un joven que provocó un aparatoso percance en calles del fraccionamiento Morelos. Afortunadamente, tanto el presunto responsable y sus acompañantes, quienes se encontraban en estado de ebriedad, no resultaron lesionados.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Héroe Inmortal y esquina con la calle 1823, lugar hasta donde acudieron los elementos de Vialidad del municipio de Aguascalientes.

Tras confirmar que no hubo lesionados, no fue necesaria la presencia de los paramédicos.

El presunto responsable del accidente fue un joven de nombre Raúl, de 18 años de edad, quien se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes, por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, donde quedó a disposición del juez Calificador.

Al momento de los hechos, conducía un vehículo Nissan tipo sedán y, al circular a velocidad inmoderada por la avenida Héroe Inmortal, perdió el control del volante cuando llegó a la esquina con la calle 1823, lo que provocó que se estrellara contra un señalamiento restrictivo de alto.

