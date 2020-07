Han pasado los meses y el problema en el Registro Público de la Propiedad no tiene solución, lo que sigue generando problemas económicos a varios sectores, entre otros al gremio de los abogados, por lo que además de urgir la atención y solución, también se pide la sanción a quien corresponda, aplicando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Erik Monroy Sánchez, externó que los daños económicos causados a este gremio ante la inoperancia del RPPC son mayúsculos, dado que ha paralizado los juicios sucesorios, mercantiles, hipotecarios y todos los que en un informe o un certificado que emite esa dependencia, es indispensable para la continuación de los juicios.

Ante esta situación, es que los abogados piden al Poder Ejecutivo, “se ponga las pilas” en este tema y establezca medidas inmediatas, para que a pesar de la pandemia se tenga solución y no el pretexto de que sea la causa por la que hay lento avance.

Consideró que si se necesita volver a contratar personal que fue despedido durante el tiempo que estuvo al frente de la Dirección del RPPC, Griselda González Morales, que ya tiene experiencia en esos asuntos, lo hagan pues “la ciudadanía está perdiendo más de lo que puede costar el poner orden en ese lugar.

No se trata sólo “de hacer rodar cabezas o reubicarlas”, sino que se llegue al fondo de este tema y fincar responsabilidades, pero a la par resolver el tema de la inoperancia que ya no debería existir, pues el supuesto hackeo en el equipo del Registro Público ocurrió en febrero, son casi 5 meses los que han transcurrido y no se sabe para cuándo estará resuelto el problema, pero menos, cuándo se agilizarán los trámites.

Es tiempo de iniciar procedimientos administrativos para sancionar a los responsables de esta situación que tanto ha afectado a la economía de abogados, inmobiliarios y ciudadanos en general, inclusive antes de la llegada de la pandemia, por lo que insistió, “no podemos tolerar que estas fallas de servidores públicos queden impunes”.

¡Participa con tu opinión!