La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes aseveró que la prestación de este servicio se regulariza gradualmente con la entrega de los 16 nuevos pozos y a la par se hacen revisiones en el tema comercial para que las facturaciones no vengan desfasadas y por ende causen inconformidades en la población usuaria.

Refugio Muñoz de Luna, director de la CCAPAMA, señaló que es tiempo de acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Usuario para solicitar las aclaraciones y hasta el momento se han atendido aproximadamente a 150 personas por el desfase de facturas.

Luego, informó que por ningún motivo se permite el corte del servicio de agua potable a la población, incluidos los morosos, a quienes se les solicita de modo permanente se acerquen para que participen en un programa de regularización.

Respecto a los sabotajes a la infraestructura hidráulica en tiempos electorales, dijo que milagrosamente se terminaron cuando acabaron las campañas, aunque se logró detener a tres presuntos responsables de las afectaciones causadas a los pozos municipales, y la denuncia presentada ante la Fiscalía continua en su investigación.

Las afectaciones a los pozos implicaron un costo de tres millones de pesos para la reparación de los mismos y ponerlos nuevamente en servicio a favor de la población.

En cada caída de lluvia en el Municipio de Aguascalientes, la CCAPAMA recibe entre 50 y 80 reportes ciudadanos por las afectaciones y normalmente los lugares se inundan porque las alcantarillas se encuentran tapadas y especialmente en zonas en torno a tianguis donde tiran sus basuras en la vía pública.

“En las alcantarillas se encuentran también animales muertos, sillones y cosas que la gente no se imagina, si la ciudadanía quiere que no se le tape el drenaje entonces no debe dejar basura fuera de sus lugares autorizados como son los contenedores”, puntualizó.