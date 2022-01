Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los costos de la refinería de Dos Bocas se están disparando.

De la cifra de inversión prevista al inicio de la administración, ahora se prevé que cueste 4 mil 500 millones de dólares adicionales.

Se proyecta que la construcción de la planta de Dos Bocas -que refinaría 340 mil barriles por día- cueste alrededor de 12 mil 500 millones de dólares. La primera previsión del Gobierno fue de 8 mil millones de dólares, es decir hasta ahora hay un sobrecosto de 56.2 por ciento.

En la última actualización oficial, en julio de 2021, se estimaba un costo de 8 mil 900 millones de dólares, por lo que con la previsión actual tendría un sobrecosto de 3 mil 600 millones de dólares, un 40 por ciento adicional según fuentes relacionadas con el tema que solicitaron el anonimato debido a que la información no es pública.

Además, es poco probable que se concluya antes de la fecha límite que fijó el Gobierno, en 2022, lo que arroja dudas sobre la meta de lograr la autosuficiencia en la producción de combustibles.

Los obstáculos para el proyecto se producen en un momento en que se cuestiona la capacidad de Pemex para refinar toda su producción de crudo, la falta de mantenimiento de sus refinerías y su elevada deuda.

En julio del año pasado, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró el proyecto estaba en vías de comenzar pruebas en julio de este año y comenzar a producir unos meses más tarde, con un costo de 8 mil 900 millones de dólares.

Tras revisar una serie de videos del avance en la construcción de la obra, Bloomberg constató que sólo dos áreas están en vías de quedar listas antes de julio: el patio de tanques y el edificio administrativo.

Con todos los retrasos, la refinería podría tener unidades clave de gasolina en funcionamiento en 2023 y estar en pleno funcionamiento en 2025, dijo Karina López Huitrón, analista de Wood Mackenzie Ltd.

«Hay dos fuerzas en juego, la política y la técnica, y realmente depende de cuál presionará más en los próximos meses», señaló.

El Gobierno mexicano planea inaugurar las instalaciones de Dos Bocas en julio.

«Es posible que la refinería no esté produciendo combustibles antes de que termine el mandato de López Obrador», dijo Felipe Pérez, analista de IHS Markit Latinoamérica.

«Lamentablemente hay una gran discrepancia entre las expectativas del Gobierno y la realidad», añadió.

El jueves, Pemex concretó la compra de la refinería de Deer Park, en Texas, en la que terminará gastando más del doble de lo anunciado en mayo del año pasado, alrededor de mil 500 millones de dólares.

Los representantes de Pemex y la Secretaría de Energía no respondieron a las solicitudes de comentarios.

