Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Adecuar 18 mil kilómetros de vías que están en operación en el Sistema Mexicano Ferroviario para activar de manera conjunta trenes de pasajeros y carga significaría una inversión de 1.8 billones de pesos, según estimaciones de la firma de consultoría Alttrac.

La previsión de la empresa no considera costos de infraestructura, terminales o trenes lo que elevaría la inversión.

Benjamín Alemán Castillo, CEO de la compañía, destacó que el proyecto del Gobierno federal y de la candidata Presidencial morenista Claudia Sheinbaum de reactivar trenes de pasajeros en 18 mil kilómetros de vía que están en operación, por distintas zonas del País, requiere canalizar cuantiosos recursos para adecuarlas.

El cálculo de Alttrac se basa en los costos de construcción del Tren Maya estimado en 500 mil millones de pesos para mil 500 kilómetros, es decir, 333 millones por kilómetro aunque hace un ajuste por la diferente adaptación en las rutas programadas; un costo elevado porque la mitad de las rutas no existía, no había estaciones y se tuvo que adquirir derecho de vía.

En el caso de la reactivación de rutas, conforme el proyecto de AMLO y la propuesta de 100 puntos dada a conocer por Sheinbaum en el arranque de su campaña, el cálculo de Altracc considera un costo por kilómetro de la tercera parte del que tiene el Tren Maya.

«Estaríamos hablando de 18 mil kilómetros por 100 millones de pesos es 1.8 billones de pesos, eso dependiendo de cómo midamos el Producto Interno Bruto (PIB) en pesos de 2018 o pesos corrientes, eso podría ser del 4 al 7 por ciento del PIB, adecuar la infraestructura que hoy se utiliza para carga», comentó.

El proyecto para revivir trenes de pasajeros mediante concesiones a empresas privadas y sobre el cual se publicó incluso un decreto con siete rutas, requiere inversiones millonarias para aumentar la velocidad de los trenes y alcanzar entre 100 a 120 kilómetros por hora, construir estaciones, reacondicionar las que están abandonadas, hacer libramientos, entre otras modificaciones.

En entrevista, Castillo explicó que las condiciones de las vías férreas para el traslado de mercancías son distintas a las que se necesitan para el traslado de pasajeros.

«Así como están las vías actualmente sí se puede meter trenes de pasajeros, pero va a estar limitado el servicio a una velocidad muy baja, porque éstas no tienen la curvatura adecuada, no hay medidas de seguridad suficientes, en ciudades hay cruces a nivel cada 100 metros», comentó.

Agregó que dejar las vías como están limitaría la velocidad a un promedio de 60 a 70 kilómetros por hora, lo que impediría dar un buen servicio.