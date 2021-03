La directora de Educación Básica, Lourdes Carmona Aguiñaga, informó que el Instituto de Educación cuenta con un presupuesto de 50 millones de pesos para responder a las reparaciones y rehabilitación de todos esos planteles educativos vandalizados a lo largo de la pandemia.

Agregó que todavía no se tiene la lista oficial de escuelas vandalizadas que fueron despojadas de su instalación eléctrica, hidráulica, de sus cercas perimetrales, y ese número se podrá conocer hasta que los profesores regresen a sus planteles, dos semanas antes del regreso a clases híbrido en nivel básica.

En entrevista con El Heraldo, la titular de Educación Básica del IEA comentó que los planteles educativos también estarán en condiciones de poder atender sus necesidades de mantenimiento a través de los recursos del PROAGE, donde no tendrá que intervenir el presupuesto extraordinario del Instituto de Educación.

No obstante, indicó que todas las escuelas ya recibieron sus kits de sanitización que incluye cloro, gel antibacterial, jabón, termómetro digital, tapete sanitizante. Los profesores ya trabajan en los protocolos para el ingreso a las escuelas y a las aulas, de cómo orientar a los padres de familia para que hagan la detección temprana en el hogar.

También se cuenta con una guía que se aplicará en la reunión de Consejo Técnico escolar extraordinaria que se realizará dos semanas antes del regreso a clases presencial, en la cual se analizarán nuevamente todos los protocolos para que los maestros los tengan frescos y se organicen para el retorno híbrido, debe tenerse claro que no se volverá todos al mismo tiempo y a la misma hora.

Se analizará qué estudiantes requieren ir dos o tres días a la semana un par de horas, dependiendo de las posibilidades que tengan en el trabajo a distancia, y este tema se evaluará durante el Consejo Técnico y en la semana previa al regreso sería el proceso de aseo profundo de las instalaciones de las escuelas.

Por lo anterior, únicamente falta la palabra de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud Federal para que se inicie este regreso híbrido a clases en la educación básica del estado de Aguascalientes.